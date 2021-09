Pai que estuprou a filha diz que confundiu a criança com uma mulher

Aos policiais, o pai negou o crime e depois confessou que praticou sexo sob efeito de álcool e cocaína

No último sábado (11), um homem de 38 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha, de 7 anos. O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da criança foi quem denunciou o crime. Ela contou que deixou sua filha junto com a irmã mais velha na casa do pai, onde as irmãs passariam o final de semana.

Na manhã de sábado (11), a filha mais velha ligou para mãe e contou, desesperada, que a irmã havia lhe contado que o pai a violentou. Segundo a criança, o homem tirou o short dela e cometeu o abuso.

Aos policiais, o pai negou o crime e depois confessou que praticou sexo sob efeito de álcool e cocaína. Contou ainda que confundiu a filha de 7 anos com uma mulher com quem havia saído na noite anterior.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Ele deve responder por estupro de vulnerável.