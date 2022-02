Pai que estuprava a filha há quatro anos é preso em Maceió

Depois da vítima se conscientizar de que era estuprada, o caso foi encaminhando para o Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil

Na última quarta-feira, 9, um homem de 43 anos suspeito de estuprar a filha foi preso por policiais civis em Maceió. De acordo com as investigações, os abusos aconteciam há pelo menos quatro anos, desde os 7 anos da menina, hoje com 11 anos.

Os policiais informaram que a criança mora com a avó na cidade de Jequiá da Praia e, durante os finais de semana, ia com frequência para a capital de Alagoas para ficar com os pais. Eram nessas ocasiões que a vítima era violentada pelo genitor.

Depois da vítima se conscientizar de que era estuprada, o caso foi encaminhando para o Conselho Tutelar, que acionou a Polícia Civil. A menina foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde as lesões no órgão genital foram constatadas.

João Marcello Almeida, delegado de São Miguel dos Campos e que também pelo 81º Distrito Policial de Jequiá da Praia, relatou que ainda não há indícios da participação por omissão da mãe da criança nos abusos.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável, agravado por ser pai da vítima, sendo recolhido à carceragem da 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde ficará à disposição da Justiça.