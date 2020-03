Pai procura por filho desaparecido há três dias

PUBLICIDADE 

O empresário Gláuco Toledo, de 49 anos, procura pelo filho desaparecido, Igor Barbosa de Aguiar, de 20 anos. O jovem foi visto pela última vez na noite de sexta-feira (06/03), no Setor Central, em Goiânia.

Segundo o empresário, Igor deixou a moto na garagem da casa de Gláuco e seguiu para a residência ao lado, onde mora. Em seguida, o jovem, que é estudante de administração, teria saído às 22h30, quando foi visto pela última vez pelo porteiro.

A família de Igor registrou ocorrência no sábado (7). De acordo com Gláuco, o telefone do jovem está desligado.

O empresário contou que procurou por informações sobre o filho em diversos lugares, como rodoviárias e estradas, mas não teve sucesso. As imagens de segurança também foram analisadas, entretanto nada foi encontrado.