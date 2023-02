Pai mata atual namorado da ex-mulher com tiro na boca por ele estuprar sua filha de 6 anos

O homem morto já tinha passagens por estupro de vulnerável em 2011 e violência doméstica em 2013

Um homem de 32 anos matou com um tiro o atual namorado da ex, um homem de 28 anos que teria abusado da sua filha de seis anos, nessa última segunda-feira (6), em Contagem (MG).

O homem morto estaria a cerca de três meses, morando com a sua ex-mulher na mesma residência além da menina de seis anos outra criança de 11 anos, também convivia com a mãe e o padrasto.

A menina teria relatado no último domingo para a avó paterna que o homem passava as mãos na suas partes íntimas, e que fazia ela tomar banho com ele quando sua mãe não estava na casa, o irmão da criança de 11 anos confirmou a versão.

Ainda no domingo, ela foi levada para a delegacia onde passou por exames e corpo de delito, o que confirmou os abusos, a polícia esteve no local durante a noite, porém o suspeito não estava mais na residência

Já na segunda-feira (6), logo pela manhã, o pai da menina teria indo até uma chácara de seu pai, onde pegou uma espingarda calibre-12 e foi até a residência da ex-mulher, onde teria achado o homem arrumando uma mochila com roupas, momento em que ouve uma discussão e o pai da menina, disparou um tiro contra o rosto do homem o matando na hora.

Os policiais foram até a casa, e o homem acabou detido. A polícia investiga se a mãe da criança estaria ajudando na fuga do namorado, as crianças ficaram aos cuidados da avó, enquanto durar a investigação do caso. O homem pode responder em liberdade.

O homem foi atingido no rosto, causando uma desfiguração facial. Ainda consta que o homem morto já tinha passagens por estupro de vulnerável em 2011 e violência doméstica em 2013.