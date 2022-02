Pai em surto psicótico agride criança de 3 anos

O homem foi encaminhado para o hospital com cortes nos membros superiores e a criança estava consciente e orientada

Por Tereza Neuberger

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para uma ocorrência de agressão a uma criança em Sobradinho, por volta das 13h da tarde desta segunda-feira (21). O agressor, um homem de 31 anos, é o pai da criança, ele estaria em surto psicótico quando agrediu a menina de três anos de idade.

A agressão ocorreu na quadra 05 de Sobradinho, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou a criança para o Hospital Regional de Sobradinho. Já o homem em surto psicótico foi contido pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e encaminhado também para o Hospital Regional de Sobradinho.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a criança estava consciente e orientada, e o agressor foi transportado para o hospital com cortes nos membros superiores.

A investigação sobre o caso fica a cargo da 13ª delegacia de Polícia do Distrito Federal.