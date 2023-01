Pai é suspeito de quebrar braço do filho de dois meses

O bebê foi levado ao Hospital Municipal Infantil nessa quinta (26), mas, segundo o Conselho Tutelar, a agressão aconteceu dois dias antes

Um homem é suspeito de quebrar braço do próprio filho de apenas dois meses em Imperatriz, município localizado a 630 km de São Luís.

Quando a mãe do bebê o levou para a unidade de saúde, a equipe médica suspeitou de que se tratava de um caso de agressão e acionou a Guarda Municipal. Após a criança ser atendida, a Guarda Municipal foi até a residência onde ela morava e constatou que o suspeito do crime era o próprio pai do bebê.

De acordo com o delegado de Proteção à Criança e ao Adolescente, Fairlano Aires, a mãe relatou que o companheiro teria desferido uma pancada contra ela que também atingiu a criança. Ainda segundo o delegado, ela demonstrou medo em relação ao pai do bebê.

O suspeito também foi conduzido à delegacia e prestou depoimento, mas não ficou detido porque, segundo seu advogado, não houve flagrante. Ainda de acordo com o advogado, o pai do bebê nega o ter agredido. O caso vai ser acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil.