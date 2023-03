Pai é preso suspeito de estuprar e engravidar filha de 16 anos

O homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e foi colocado à disposição da Justiça

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (22) suspeito de estuprar e engravidar a filha de 16 anos e abusar de enteada no município de Acaraú, no Ceará.

Na época, as vítimas tinham 16 e 13 anos, respectivamente, segundo investigações.

Após o registro do boletim de ocorrência, o homem fugiu do município de Acaraú e estava foragido da Justiça desde 2018, quando foi expedido a ordem de prisão contra ele. Dando continuidade ao trabalho investigativo, os policiais civis de Acaraú identificaram a possível localização do suspeito na Região Metropolitana de Fortaleza e o encontraram na cidade de São Gonçalo do Amarante.

Ele foi conduzido para a delegacia no município em que foi capturado, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão preventiva pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável.