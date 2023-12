Pai é preso suspeito de agredir e matar o próprio filho de 8 anos no RJ

O episódio foi documentado na segunda-feira (11)

Em Niterói (RJ), uma criança de oito anos perdeu a vida após ser vítima de agressões dentro de sua própria residência, com o pai sendo apontado como o suspeito do crime.

O pai da criança, identificado como Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, oriundo de Benin, na África, foi detido. Segundo o advogado de defesa, o homem teria cometido o crime após uma discussão sobre os estudos da menina, identificada como Oulatth Alyssah Rodrigues Damala.

Durante o momento da prisão, o suspeito estava visivelmente abalado, chorando e expressando arrependimento, embora não tenha confessado o ato.

Exames revelaram que a criança apresentava diversas lesões nas costas, tórax, braços e rosto, sendo encontrado um cinto no local do incidente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está conduzindo as investigações sobre o caso.