Pai é preso suspeito de agredir bebê

O homem já possui passagens por um triplo homicídio e por uma tentativa de homicídio contra uma mulher

Um homem foi preso suspeito de agredir um bebê de 1 ano e 4 meses, em Goiânia. Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a prisão aconteceu após a corporação receber denúncia de que o pai estava batendo no filho. A criança foi levada para um hospital.

O caso foi nesta segunda-feira (17). Segundo o comandante da GCM Vilmar Rodrigues, quando a equipe chegou na casa, no Setor Norte Ferroviário, encontrou a criança com sinais de agressão e a mãe confirmou que o bebê tinha sido agredido pelo pai.

Após isso, os guardas prenderam o pai da criança e o levaram, junto com a mãe, o bebê e os outros dois filhos do casal, para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Em seguida, a criança levada para um cais e, em seguida, encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por exames e segue, segundo a GCM, hospitalizada.

Como a família é do Pará, o Conselho Tutelar foi chamado e, caso não haja nenhum outro parente, as crianças poderão ser levadas a um abrigo.