Pai e mãe são presos suspeitos de espancar bebê de um ano

Uma bebê de um ano e dois meses está internada nesta quinta-feira (6), com marcas de agressão pelo corpo. O pai da criança, de 29 anos, e a mãe, de 22, foram presos suspeitos de espancamento.

Segundo a polícia, as agressões ocorreram dentro da casa da família. A corporação foi acionada por testemunhas, que denunciaram as agressões.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a criança com lesões na cabeça, na face, braços, pernas e barriga. O pai também tinha ferimentos no corpo, que podem ter sido provocados por uma briga.

Ainda segundo a polícia, pai e mãe estavam alterados. Eles foram medicados e encaminhados à delegacia.

O caso ocorreu em em Belo Horizonte-MG.