Pai e filhos alegam ter matado vizinho a pauladas após briga por cachorros

Vítima, de 45 anos, foi atropelada e, posteriormente, agredida com chutes e golpes com pedaço de madeira até a morte

Um senhor, de 61 anos, e os dois filhos, de 26 e 37, presos suspeitos de matarem um vizinho, de 45, alegaram à polícia que o desentendimento começou após o cachorro da família ter mordido o cão da vítima, há 40 dias. Os conflitos se tornaram frequentes até o dia em que atropelaram, agrediram e deram pauladas no homem até a morte em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Os familiares responderão por homicídio qualificado por motivo fútil por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena que pode variar de 12 a 30 anos de reclusão. Eles foram conduzidos à cadeia de Peruíbe, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, os irmãos teriam atropelado a vítima e iniciado as agressões com chutes e pauladas. O vizinho tentou fugir, mas o pai dos rapazes o impediu e desferiu socos e chutes.

Em seguida, um dos irmãos golpeou a cabeça do vizinho até a morte com um pedaço de madeira. O trio fugiu do local e a vítima foi encontrada morta caída na rua, com perfuração no peito e lesão na cabeça.