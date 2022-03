Pai e filho morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-135, em Monte Alegre do Piauí

O acidente aconteceu no domingo, 6. O carro em que a família viajava teria invadido a pista contrária e colidiu de frente a um caminhão

Um acidente frontal entre um carro e um caminhão, na tarde do último domingo, 6, deixou duas pessoas mortas, entre elas uma criança. A colisão ocorreu na BR-135 em Monte Alegre do Piauí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel transportava, além das vítimas, uma mulher e outras duas crianças.

Webert Nonato Florêncio Araújo e seu filho, uma criança, ficaram gravemente feridos e, embora tenham recebido socorro por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e terem sido levados para hospitais, não resistiram aos ferimentos.

Não há informações oficiais quanto ao parentesco entre os demais passageiros.

Foto: Divulgação/ Polícia Militar

O acidente aconteceu por volta das 17h30 de domingo, 6. O carro em que a família viajava teria invadido a pista contrária e colidiu de frente a um caminhão, que vinha no sentido oposto.

O condutor do caminhão não teve ferimentos e passou por teste de alcoolemia, que teve resultado negativo.