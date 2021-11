Pai de santo e outro homem são presos suspeitos de estupro

De acordo com a polícia, o religioso investigado já responde pelo mesmo crime em São José dos Pinhais. Ele tem 43 anos e usava sua posição de liderança para para praticar os abusos

Na manhã desta quinta-feira (4), um pai de santo e um outro homem foram presos suspeitos do crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em São José dos Pinhais (PR).

O outro envolvido foi preso em Curitiba no local onde trabalha. Ele tem 64 anos e foi denunciado por cinco vítimas, sendo que todas têm menos de 18 anos.

Os presos não tiveram as identidades reveladas. As prisão são resultado do cumprimento de dois mandados de prisão. A Polícia Civil segue investigando o caso.