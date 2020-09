Pai abandona filha de 3 anos para fugir da PRF

PUBLICIDADE

Um homem de 29 foi preso, nesse domingo (6) suspeito de abandonar a filha de 3 anos em Teresina para fugir da polícia, segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação fazia fiscalização na estrada quando o homem desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade com a criança em uma moto que ele conduzia.

“Durante a fuga o motociclista trafegou de maneira perigosa com velocidade maior que a permitida para o local, colocando em risco a sua vida e a de outras pessoas que transitavam na via. Em um dado momento ele abandonou a sua filha de três anos em um local ermo e continuou a fuga. Os policiais deram prioridade de resgatar a criança que estava bastante assustada e chorando bastante”, informou o inspetor Alexsandro Lima, da PRF, ao G1.

O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as devidas providências. A mãe da menina, após ser comunicada, disse ser separada do pai da criança e que ele era o responsável de ficar com a filha durante os fins de semana. Ele se apresentou às autoridades ao saber que a criança foi resgatada pelos policiais.

O homem foi autuado por diversas infrações e deverá responder pelos crimes de desobediência, abandono de incapaz e perigo para a vida ou saúde de outras pessoas, além da contravenção penal por dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia.