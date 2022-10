Padre relata ameaças após alugar salão da igreja para ‘aniversário do Lula’

O pároco registrou boletim de ocorrência e contratou seguranças para acompanhar as missas do próximo fim de semana

O padre Volnei Luiz Weber, da Paróquia São José Operário, da Diocese de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, foi ameaçado de morte, depois de alugar o salão de eventos da igreja para uma festa em comemoração ao “aniversário do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)”, que alguns partidos e movimentos sociais da cidade estavam organizando.

“A paróquia está com medo. Vou contratar seguranças para ficar de prontidão, principalmente durante as celebrações. Também já coloquei outro padre para celebrar a missa, para que não aconteça nada comigo e nem com alguém da paróquia”, explicou.

O aniversário será realizado nesta quinta-feira (27), mas em outro espaço. Devido às ameaças, a paróquia decidiu cancelar o contrato de locação. O padre explicou que algumas pessoas ligaram e disseram que, se o evento fosse realizado na igreja, iriam até o local e fariam um ato de repúdio.

O padre, de 52 anos, registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (25) e disse estar amedrontado com as mensagens e ligações que recebeu. Segundo o registro na Polícia Civil, ameaças feitas nas redes sociais diziam que “tinha que matar um padre desse” e que ele “deveria ser expulso da cidade”.

“Teve uma pessoa que ligou na secretaria da paróquia e disse pra secretária: ‘’Esse padre merece ser metralhado’. Em alguns grupos, disseram que eu deveria ser linchado e expulso da cidade. Eu tentei argumentar e dizer que eu não pretendia fazer politicagem, que eu simplesmente aluguei o salão, como tantas outras vezes. Mas as pessoas tomaram isso como se eu estivesse promovendo o aniversário do Lula”, contou.

O padre, emocionado, comentou que essa é uma postura incorreta das pessoas que dizem ser cristãs e, além de amedrontado, está entristecido com o ocorrido.

“Muitos que ligaram e se identificam como católicos, mas não vivem o que pregam. Deus é amor, não é divisão. Jesus nunca propagou o ódio, Ele pregou o amor”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os fiéis da cidade escreveram uma carta aberta ao bispo Dom Maurício da Silva Jardim, em que disseram repudiar o evento que seria realizado no salão da igreja. No documento, consta que os sacerdotes até podem ter opinião política, mas nunca promover determinado candidato. Leia a nota na íntegra ao final desta reportagem.

Por meio de nota, os partidos que organizaram o evento informaram que a festa não ocorrerá no salão de eventos paroquial. Ainda reafirmaram o convite a todas as pessoas que desejam lutar contra o ódio, o desrespeito e a intolerância. Leia a nota na íntegra ao final desta reportagem.

A Diocese também emitiu nota e agradeceu o carinho daqueles que manifestaram apoio à paroquia e ao padre e informaram o cancelamento da locação do lugar.