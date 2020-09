Padre passa mal e morre durante cerimônia religiosa

Um padre passou mal enquanto proferia um sermão durante uma missa e acabou morrendo diante dos fiéis. O caso ocorreu na cidade de Douala, na República de Camarões, no último domingo (30).

O religioso falava algumas palavras, quando parou repentinamente, ficou bastante ofegante e caiu. Ele usava a máscara de proteção, como medida de prevenção contra o novo coronavírus. Os fiéis gritaram após a queda do padre.

De acordo com a mídia local, o religioso sofreu uma parada cardíaca fulminante. O caso está sendo investigado.

O caso provocou comoção nas redes sociais. “Oh, meu Deus! Bem na hora que fazia o sermão!”, escreveu um usuário do Twitter, onde foi postado um vídeo do incidente por um advogado de defesa dos direitos humanos.

