Padrasto joga bebe de dois meses de vida em igarapé

PUBLICIDADE

Um bebê de apenas dois meses de vida está desaparecido, desde a a tarde dessa terça-feira (15), após o padrasto jogar o corpo da criança em um igarapé, espécie de canal de água, na zona norte de Manaus (AM). Segundo informações do G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado para as buscas.

Após diligências da polícia, o padrasto foi preso e confessou o crime. No momento da prisão, ele portava drogas e disse que o fato da criança ser fruto de outro relacionamento da parceira motivou sua ação.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o bebê foi jogado no canal de água enrolado em um pano.

Depois de jogar a criança no igarapé, o padrasto contou o que fez para a parceira, que entrou em desespero. “É tarde demais, ela foi levada pela correnteza”, disse o suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) ainda procura o corpo da criança do sexo feminino.