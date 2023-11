Padrasto esfaqueia enteado após discussão em MG

A mãe socorreu a vítima, enquanto o suspeito empreendeu fuga do local

Durante um churrasco, na noite do último domingo (19), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um homem de 30 anos foi vítima de esfaqueamento por parte de seu padrasto, de 44 anos.

A Polícia Militar foi acionada quando o enteado já estava recebendo atendimento em um hospital particular da cidade. Durante a consulta médica, a vítima relatou um “atrito antigo com o padrasto”.

De acordo com o relato do homem ferido, a situação escalou enquanto o padrasto cortava as carnes do churrasco. Em meio a uma discussão acalorada, o suspeito, com uma faca, desferiu dois golpes contra o enteado antes de fugir do local.

No hospital, a equipe médica constatou um corte de três centímetros no lado esquerdo do peito da vítima, além de dois cortes superficiais, um no braço direito e outro no dedo indicador. Felizmente, nenhum órgão vital foi atingido.