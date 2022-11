Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada no PI

Segundo a Polícia Civil do Piauí, o homem aproveitava momentos em que estava sozinho com a vítima para praticar o crime

Um homem foi preso nesta terça-feira (8) em Buriti dos Lopes, no Norte do Piauí, suspeito de estuprar a própria enteada, uma adolescente de 15 anos. O crime ocorreu no Povoado São Benedito, na Zona Rural do município.

Segundo a Polícia Civil do Piauí, o homem aproveitava momentos em que estava sozinho com a vítima para praticar o crime. Conforme as investigações, o abuso teria ocorrido diversas vezes.

O mandado de prisão foi expedido após a representação da autoridade policial demonstrar que o investigado abusou sexualmente da jovem.

O homem será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça.