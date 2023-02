Padrasto é preso suspeito de estuprar cinco enteadas

Uma das vítimas tem deficiência e ficou grávida

Um padrasto foi preso, nesta quarta-feira (1º), suspeito de estuprar cinco enteadas em Itapipoca, no interior do Ceará. A Polícia Civil disse que, à época da violência sexual, quatro delas eram menores de 14 anos e a quinta vítima é uma pessoa com deficiência intelectual — que engravidou do suspeito por conta do estupro.

O homem, de 38 anos, teria cometido os crimes em 2011, de acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Itapipoca. No entanto, só foram denunciados à autoridade policial em 2022, por uma das vítimas.

Conforme apurações, o homem aproveitava a ausência da mãe das vítimas para cometer os delitos. À época, as meninas relataram os crimes para a genitora, que não acreditou nas filhas. A Polícia Civil informou também que uma das vítimas sofria violência física durante os estupros que ocorriam constantemente.

Ao final das apurações, um mandado de prisão preventiva foi solicitado ao Poder Judiciário. O indivíduo foi localizado no Bairro Fazendinha, em Itapipoca. Com isso, ele foi colocado à disposição da Justiça.