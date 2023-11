Padrasto é preso suspeito de asfixiar bebê de 3 meses

Segundo informações da Polícia Civil, a mãe da criança relatou que o filho foi asfixiado em um colchão

Na cidade de Macaparana, na Mata Norte de Pernambuco, um homem de 20 anos foi preso em flagrante após cometer um crime brutal: matar o próprio enteado, um bebê de apenas 3 meses de idade. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe da criança relatou que o filho foi asfixiado em um colchão.

O incidente ocorreu na quinta-feira (16). A mãe do bebê informou à polícia que foi coagida pelo companheiro a permanecer trancada em um quarto enquanto o agressor colocava a criança em um colchão na cozinha. Ao sair do local, ela se deparou com o filho sem sinais vitais.

Apesar dos esforços, o bebê foi levado para uma unidade hospitalar na cidade, porém não resistiu e veio a falecer. O homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso em sua residência e conduzido até a Delegacia de Goiana, também na Zona da Mata.