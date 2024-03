Padrasto é preso por estupro após ser filmado mexendo no órgão genital do enteado

Na última sexta-feira (15), um homem, de 54 anos, foi preso por estupro de vulnerável após ter sido filmado colocando mexendo e passando o rosto no órgão genital do enteado, de 10, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Em depoimento à polícia, a mãe da criança disse que o companheiro enviou um vídeo para ela, mas não conseguiu assisti-lo, pois estava no trabalho. Em seguida, familiares enviaram mensagem para ela questionando sobre a gravação.

Ao saber do conteúdo do vídeo, a mulher optou por não assistir, mas voltou para casa, retirou os dois filhos do local e os deixou na casa da irmã dela – que procurou a polícia para registrar o caso como estupro de vulnerável.

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município foram até o endereço do homem, no Centro, com o mandado de prisão preventiva e o detiveram na manhã da última sexta-feira (15). Ele foi levado à cadeia anexa ao 5º DP de Santos, onde permaneceu.

Acompanhado da advogada, o homem contou à polícia que trabalha como caminhoneiro e estava com a mãe da vítima há 1 ano e três meses. O casal e as crianças moravam no mesmo imóvel.

Segundo o homem, foi a primeira vez que cheirou e colocou as mãos no órgão genital do menino. O caminhoneiro disse, ainda, que convive bem com as crianças e que estava arrependido pela situação, pois ama os enteados e a mulher.