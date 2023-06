Padrasto é preso por estuprar a enteada durante 6 anos no Novo Gama

O mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido na última segunda-feira (05), pela Polícia Civil (PC)

Um homem foi preso em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, após ser condenado por estuprar sua enteada ao longo de seis anos.

A delegada encarregada do caso, Lídia Castro, revelou que a denúncia foi feita à polícia em 2016, quando a vítima e sua mãe prestaram depoimento sobre os acontecimentos durante esse período.

De acordo com os relatos da investigação, a vítima foi abusada dos 9 aos 14 anos de idade, entre os anos de 2010 e 2016. Todas as evidências anexadas ao inquérito policial, juntamente com a decisão do Poder Judiciário, resultaram na condenação do então padrasto.

Atualmente, o homem está cumprindo pena em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável.