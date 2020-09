Padrasto é denunciado por torturar bebê até a morte

PUBLICIDADE

O padrasto suspeito de espancar um bebê de 1 ano de 8 meses até a morte foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), nessa quinta-feira (17). De acordo com as investigações, o homem já havia batido na criança antes. O crime ocorreu no último dia 31 de agosto em Rio Verde, no sudoeste de Goiás.

O investigado foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, tortura e fraude processual. De acordo com o apurado pela polícia, a mãe tinha conhecimento das agressões e também foi denunciada pelo crime de omissão de tortura.

O homem foi detido e a mulher responde em liberdade, mas está sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica. O promotor do caso pretende entrar com pedido para que a Justiça leve os denunciados a júri popular.