Padrasto cai de prédio ao fugir do enteado

De acordo com a Polícia Militar (PM), o enteado chegou na casa alcoolizado e possivelmente drogado e ameaçou matá-lo

Na madrugada de segunda-feira (20), um homem de 54 anos caiu de um prédio, com altura de cerca de dez metros, ao tentar fugir do enteado, de 26 anos, que tentava agredi-lo. O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o enteado chegou na casa alcoolizado e possivelmente drogado e ameaçou matá-lo. O jovem também teria dito que mataria a própria mãe, uma mulher de 49 anos.

Por medo do jovem, o homem se trancou dentro de um quarto. O enteado começou a dar chutes e socos na porta do cômodo.

Com o objetivo de fugir do enteado, o homem saiu pela janela e tentou acessar o terraço da casa. Porém, um dos tijolos se soltou, e a vítima perdeu o equilíbrio e caiu no chão.

Aos policiais, a mãe do jovem disse que esta não é a primeira vez que o filho faz algo parecido. O homem foi encaminhado ao hospital com fraturas no braços e nas pernas.