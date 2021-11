Paciente morre após ambulância capotar em rodovia

Uma auxiliar de enfermagem e o motorista também estavam no veículo e foram socorridos com vida. Ambos se recuperam em casa

Na quinta-feira (18), um paciente de 57 anos morreu após a ambulância UTI Móvel da Secretaria de Saúde de Cáceres (MT) que ele estava capotar em um acidente na BR-070, próximo a Cuiabá.

Uma auxiliar de enfermagem e o motorista também estavam no veículo e foram socorridos com vida. Ambos se recuperam em casa.

Por meio de uma nota, a prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, lamentou o falecimento do paciente Claudinei Antônio Tavares.

“Neste momento de dor e pesar, venho me solidarizar com os familiares do Senhor Claudinei Antônio Tavares e prestar minhas condolências pela perda irreparável. E, em nome da população cacerense, fraternalmente pedir a Deus que seja força e consolo a todos”, diz a nota.

A vítima foi para Cuiabá para realizar um procedimento de cateterismo cardíaco. No percurso de volta, o motorista teria perdido o controle da direção e capotou.

A prefeitura de Cáceres informou ainda que a ambulância foi adquirida pelo município em junho deste ano e “estava em perfeitas condições”. Disse ainda que vai tomar todas as medidas necessárias no suporte aos familiares