Paciente com quase 300 quilos aguarda transferência para UTI

Um paciente com obesidade mórbida está internado em um hospital e precisa ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com urgência. Carlos Alberto Félix da Silva, de 43 anos, pesa cerca de 300 quilos e foi colocado em um colchão no chão da unidade hospitalar, onde está desde então, já que a unidade não possui uma maca adequada para o paciente.

Carlos deu entrada no hospital na noite de segunda-feira (23) e apresentava dificuldade para respirar, além de batimentos cardíacos fracos. Ele foi intubado e ligado a respiradores, na manhã desta quarta-feira (25). Carlos está internado no Hospital Regional de João Câmara, município a 74 km de Natal.

Além de depender dos aparelhos, o paciente também precisa passar por uma tomografia, além de outros exames complexos. No entanto, a máquina que realiza a tomografia só suporta 150 quilos. A cunhada de Carlos, Haiane Kivia, relatou ao Portal G1 que ele está ficando com os lábios e os dedos roxos.

A direção do Hospital Regional de João Câmara reforça que “já foi solicitada a realização de uma tomografia que permitirá ele ser encaminhado, se estiver com condição estável, para o procedimento de cirurgia bariátrica”.

Sobre o paciente se encontrar em um colchão no chão, “a direção informa que devido à doença crônica que o paciente possui, tem feito o possível para deixá-lo o mais cômodo possível”.