Paciente com coronavírus tem surto, incendeia colchão e se joga do 4º andar de hospital

Um paciente com diagnostico de Covid-19 foi internado no Hospital Espanhol, em Salvador. Durante a internação, ele teve um surto psicótico e ateou fogo em um colchão no fim da noite de terça-feira (5). Após provocar as chamas, o homem saiu pela janela do quarto andar e ficou apoiado na fachada. Ele caiu na laje do terceiro andar e quebrou o fêmur. Após ser socorrido, o homem foi transferido para o Hospital Municipal.

Após o episódio, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o quarto e quinto andar foram evacuados e transferidos para outras áreas da unidade hospitalar. Pela manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros fará uma avaliação geral da estrutura, um protocolo padrão.

De acordo com o secretário de Saúde Fábio Vilas-Boas, o paciente não tem histórico de problemas psicológicos. Dessa forma, a provável causa do surto foi a baixa oxigenação no sangue.

Por conta do ocorrido, grades de alumínios serão instalados no Hospital Espanhol para evitar novos episódios. “Vamos colocar grades em todas as janelas. A baixa oxigenação no sangue pode fazer que com o paciente entre em surto psicótico”, ressaltou Vilas-Boas.