Paciente com câncer morre dois dias após se casar em hospital

A cerimônia teve direito a padre e decoração completa com bolo, doces, véu, buquê de rosas, música ao vivo e champanhe

A professora Anna Erika Ferreira Lima, que se casou no Hospital da Unimed, onde estava internada por conta de um tratamento contra leucemia, faleceu em Fortaleza na manhã desta quarta-feira (24), dois dias após a celebração do matrimônio. A informação foi confirmada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), onde ela lecionava.

Na segunda-feira (22) Érika se casou com Jeovah Meireles, com quem estava junto há 10 anos, na unidade hospitalar. O momento emocionou familiares, funcionários da unidade e amigos do casal.

O IFCE divulgou uma nota de pesar pela morte da docente, que era professora da unidade desde 2008, já tendo atuado nos campi de Limoeiro do Norte, Baturité e Fortaleza.

“A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Direção-geral do campus de Fortaleza vêm a público manifestar, em nome de toda a comunidade acadêmica, o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento da professora Anna Érika Ferreira Lima, ocorrido nesta quarta-feira (24). Ao mesmo tempo, prestam condolências a familiares, amigos e colegas enlutados pela irreparável perda.”

Atualmente, Erika era chefe do Departamento de Extensão Social e Cultural da Pró-reitoria de Extensão, tendo realizado um trabalho de destaque em diversos assuntos, especialmente nas áreas dos Napnes e Neabis.

“Servidora comprometida com os movimentos sociais, com a causa indígena, com a defesa do meio ambiente, com a soberania alimentar e com a luta antirracista, tornando-se referência dentro e fora da instituição”, diz um trecho da nota do IFCE.

Casamento no hospital

Segundo a unidade hospitalar, familiares e profissionais se reuniram e tornaram possível o casamento.

“Foi em tempo recorde. As equipes de Cuidados Paliativos, psicologia, experiência do paciente, enfermagem, fisioterapia e médios da oncologia e hematologia conseguiram realizar esse sonho e promover esse momento mágico”, disse a unidade de saúde.