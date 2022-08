Homens são filmados sentados em motor e carretinha de carro em movimento

As imagens ainda mostram que o capô do Wolksvagem Gol estava aberto, o que atrapalha totalmente a visão do motorista

Dois homens foram filmados ‘tranquilamente’ enquanto faziam um trajeto muito arriscado em um carro, em uma avenida de Goiânia. Um deles estava sentado no motor e outro na carretinha que o veículo transportava.

Uma moradora, que não quis se identificar, chegou a ver os homens passando pelo Bairro Goiá e contou que achou a situação um tanto quanto inusitada, além de perigosa. O motorista e os homens não foram identificados.

De acordo com ela, o homem em cima do capô estava borrifando alguma substância na região do motor, com isso, leva a suspeita é que ele estivesse fazendo algo para dar melhor combustão ao veículo.

Vale lembrar que o comportamento do motorista que gravou o vídeo também é proibido, já que estava dirigindo o caminhão e ao mesmo tempo mexia no celular.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo é uma infração grave, que cabe multa e até a apreensão do veículo. Já dirigir com o celular na mão é infração gravíssima e pode gerar multa de até 7 pontos na carteira de habilitação.