Organização norte-americana descobre conteúdo pornográfico infantil em celular de homem na Bahia

A Polícia Civil revelou que também foram encontrados indícios de abusos sexuais contra crianças

Um indivíduo foi detido na terça-feira (16) na cidade de Jequié, localizada no sudoeste da Bahia, sob a suspeita de armazenar e comercializar material pornográfico envolvendo menores.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Epstein, uma iniciativa voltada para o combate de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Além da detenção, foram executados cinco mandados de busca e apreensão.

Conforme informações da polícia, o conteúdo descoberto nos dispositivos eletrônicos do acusado foi identificado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), uma organização não governamental norte-americana especializada em receber denúncias relacionadas a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.