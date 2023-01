Operação prende homem suspeito de abusos contra crianças e produção de pornografia infantil

Segundo a polícia, a vítima mais recente é uma criança com deficiência mental, enteada do suspeito

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (18) prendeu um homem suspeito de abusos contra crianças no interior do Rio Grande do Norte.

Policiais 6ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Nova Cruz cumpriram um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito, que já respondia à Justiça pelo mesmo tipo de crime e usava tornozeleira eletrônica.

Segundo a polícia, a vítima mais recente é uma criança com deficiência mental, enteada do suspeito. A idade dela não foi informada pela polícia.

As investigações apontaram que o investigado obrigava, “mediante graves ameaças”, que a vítima enviasse imagens de pornografia e fotos despida e havia marcado um encontro para efetivação da prática sexual.

Durante as investigações, os policiais também constataram que o detido enviava fotografias pornográficas para a criança exigindo que a ela fizesse as mesmas poses e fotografasse enviando-as em seguida.

A Polícia Civil informou que vai aprofundar as investigações objetivando descobrir se o suspeito integra alguma rede de exploração infantil pela internet

O homem já havia sido preso após filmar o filho de 14 anos, mediante ameaça, mantendo relações sexuais com uma criança de 11 anos. Ele estava em liberdade condicional, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Nova Cruz, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), após representação pela prisão cautelar, além da busca e apreensão da Polícia Civil.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.