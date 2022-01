Operação prende 77 pessoas na Bahia

A polícia abordou mais de 63 mil pessoas e apreendeu 37 armas. Mais de 120 pessoas foram levadas às delegacias para prestar depoimento

Uma Operação Força Total da Polícia Militar da Bahia prendeu 77 pessoas, além de cinco mortes, nesta quinta-feira (13). As mortes foram registradas em Salvador, onde 60 foram em flagrantes e 17 por mandados de prisão.

Ao todo, a Operação Força Total abordou mais de 63 mil pessoas e apreendeu 37 armas. Mais de 120 pessoas foram levadas às delegacias para prestar depoimento, sendo 15 adolescentes apreendidos. A operação também autuou 1.340 veículos e apreendeu outros 322.

Após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais estiveram no local, próximo a uma área de matagal, conhecida como Divineia,no bairro do IAPI. Segundo a PM, os militares trocaram tiros com os traficantes e as três primeiras mortes foram registradas.

O trio foi levados ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

As duas mortes seguintes ocorreram no bairro do Engenho Velho De Brotas, em uma localidade conhecida como Manguinhos. Segundo a PM, a situação foi semelhante com a do IAPI.