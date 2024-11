Operação da PF combate envio de materiais ilícitos a presídios por meio de drones no Ceará

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação Falcão Noturno, com o objetivo de desarticular uma célula criminosa que utilizava drones para enviar materiais proibidos a presídios no Ceará. A ação contou com a participação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

De acordo com as investigações, os criminosos operavam durante a noite para transportar itens como smartwatches com acesso à internet, carregadores e chips telefônicos, destinados a integrantes de uma facção criminosa dentro do sistema prisional.

Ao longo da operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão, em Fortaleza e Itaitinga, para aplicação de medidas cautelares contra os suspeitos.

As autoridades destacaram que o uso de tecnologia para violar a segurança prisional representa um desafio crescente no combate ao crime organizado. A operação busca não apenas desarticular a célula criminosa, mas também inibir o uso de drones em atividades ilícitas dentro do sistema penitenciário.