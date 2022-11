ONG batiza pets com nomes de jogadores convocados para a Copa para incentivar adoção

Ao todo, sete pets estão disponíveis para ganhar um novo lar

A ONG Luta e União de Amigos para Animais em Risco (Lunaar), de Cuiabá, batizou cães e gatos com os nomes de jogadores convocados para a Copa do Mundo 2022 do Catar para incentivar a adoção responsável. Ao todo, sete pets estão disponíveis para ganhar um novo lar.

Em publicação nas redes sociais, cinco gatinhos e dois cachorros “posaram” para as fotos com camisetas com as cores do Brasil. A legenda da publicação diz: “Convocados da Copa, só craque! Vitória garantida? Só com a adoção”.

Os cinco gatos receberam o nome dos atacantes Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar, além dos goleiros Alisson e Weverton, e o zagueiro Thiago Silva. Já os “doguinhos” receberam os nomes dos meio-campistas Casemiro e Paquetá.

Segundo a diretora do Lunaar, Carla Fahima, a ideia surgiu para aproveitar a estreia do Brasil na Copa, nesta quinta-feira (23), contra a Sérvia.

” Escolhemos os nomes dos jogadores convocados para nomear os animais, em busca de maior visibilidade”, disse.

A diretora disse que, além dos nove convocados, cerca de 100 animais estão aptos para a adoção e a ideia da campanha é achar um lar para os pets.

A associação



A Lunaar começou em 2017 alimentando os animais em situação de rua. Três anos depois, os diretores conseguiram um espaço para abrigar os animais resgatados. Segundo a diretora, atualmente, 300 animais entre cães e gatos foram resgatados pelos voluntários.

A associação realiza várias campanhas incentivando a adoção responsável, como campanhas de Natal e arrecadação de fundos para a castração dos filhotes resgatados. Atualmente, o projeto tem cerca de 10 voluntários ativos.