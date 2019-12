Onça-pintada é morta com tiro na cabeça em reserva ambiental

PUBLICIDADE 

Uma onça-pintada fêmea foi encontrada morta com marca de tiro na cabeça , na maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do Brasil, em Barão de Melgaço-MT, no sábado (21).

O parque é administrado pelo Sesc, que emitiu, nesta segunda-feira (23), uma nota de repúdio contra a morte de animais na área.

O animal foi encontrado morto pelos guardas do parque, de acordo com a assessoria do Sesc Pantanal.

Em nota, o Sesc informou que “O Sesc Pantanal repudia toda e qualquer prática contra a natureza. Há mais de 20 anos a Reserva protege toda e qualquer forma de vida, desenvolve dezenas de projetos de pesquisa com entidades nacionais e internacionais e já obteve resultados extraordinários na conservação da fauna e flora pantaneiras”.

O crime foi denunciado à polícia e aos órgãos ambientais. A investigação deve tentar identificar os responsáveis pela morte da onça. O abate e a caça de onças são crimes ambientais, com pena prevista de seis meses e três anos de prisão e multa.

No pantanal mato-grossesnse, a onça-pintada é o principal atrativo para o turismo. Admirada e, ao mesmo tempo, temida, ela pode chegar a pesar 135 kg e vive a poucos quilômetros das grandes cidades.