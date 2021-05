Onça-pintada é encontrada morta às margens de rodovia

Não se sabe se o animal foi atropelado ou sofreu outro tipo de violência

Na terça-feira (25), uma onça-pintada foi encontrada morta às margens da BR-163, no norte de Mato Grosso. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Rota do Oeste, o animal foi encontrado no final da tarde.

Ainda de acordo com a concessionária, a onça já estava sem vida e foi removida do local. Não se sabe se o animal foi atropelado ou sofreu outro tipo de violência.

Agora, é esperado um laudo veterinário que deve apurar a causa da morte do felino. Segundo estudos sobre atropelamentos de animais silvestres, cerca de 15 animais morrem nas estradas brasileiras a cada segundo