Oito são atropelados após briga em estacionamento de salão de SP

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial e a Polícia Civil analisa as imagens. A motorista foi presa por tentativa de homicídio

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a motorista de um carro começou a discutir com várias pessoas por causa de uma vaga de estacionamento de um salão de beleza em Taboão da Serra, em São Paulo.

A motorista parou o veículo em uma vaga de estacionamento do estabelecimento, mas foi para outros comércios próximos. O pessoal do salão não gostou da atitude e começou a trocar empurrões quando ela retornou. As imagens mostraram a mulher entrando no carro e dando marcha ré, atropelando pelo menos oito pessoas. Três delas ficaram feridas. Ela ainda bateu em dois carros que estavam estacionados no local.

Um homem que estava presenciando tudo aproveitou o momento em que a mulher parou ao bater nos dois carros estacionados e conseguiu tirar a chave do contato, evitando que ela fugisse. Nesse momento, a filha da mulher, uma criança de 7 anos, saiu do carro.

Ainda não há o estado de saúde das vítimas. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade e a Polícia Civil analisa as imagens. A motorista foi presa por tentativa de homicídio.