Novo caso de violência contra pessoa em situação de rua em Belo Horizonte

Na madrugada desta terça-feira (20), mais um episódio de violência foi registrado contra um homem em situação de rua. Após um incidente de tiroteio ocorrido na madrugada de segunda-feira (19) no bairro Aparecida, um homem de 29 anos foi agredido com golpes de pauladas na avenida Augusto de Lima, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O incidente ocorreu por volta de 1h45, quando testemunhas relataram à Polícia Militar que viram um homem agredindo outro. Ao chegarem ao local, próximo ao número 345, os policiais encontraram a vítima caída de bruços e com diversos ferimentos.

O Samu foi acionado, mas devido às suspeitas de traumatismo craniano, os policiais optaram por conduzir a vítima ao Hospital João XXIII. Testemunhas informaram que o agressor, também em situação de rua, é conhecido como “Anderson Silva” e possui uma tatuagem de pena no pescoço. Ele teria se envolvido em uma discussão com a vítima e, em seguida, pegou um pedaço de madeira, desferindo golpes na cabeça e no rosto dela.

O suspeito fugiu em direção à rua Espírito Santo e não foi localizado pelas autoridades policiais.