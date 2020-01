Nome de Marcos Mion gira em torno de polêmica sobre infidelidade

View this post on Instagram

Sabe aquele sonho que vc vai pelado pro trabalho? O Davi passa por isso todo dia! 😂 . Doninha, Romeo, Tefo, eu, Dona Suzana e o Davi com o pipizão de fora! 😂 “Neeeeiva do céu”!😂 . Falando sério, uma obra prima inexplicável. Michelangelo em seu auge. Não é à toa que vários tentaram resolver esse tamanho de bloco de mármore, que era chamado de Colosso, e desistiram. Até chegar Michelangelo e mostrar mais uma vez porque ele era o melhor de todos os tempos. Proporções, “movimentos”, intenções, o olhar e a musculatura enrijecida de quem esta indo para a batalha. Esse foi a primeira escultura que retratou Davi assim, ao invés de já vitorioso segurando a cabeça de Golias. Mais uma grande sacada de um dos, senão o maior artista, de todos os tempos. . Foto : @hashtagitaly