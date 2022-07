Noiva viraliza na web ao revelar gravidez durante o casamento que ela escondeu da família

A noiva Ingrid Martins viralizou na internet após revelar gravidez, que ela escondeu da família por cinco meses, durante o seu casamento

A noiva Ingrid Martins, de 27 anos, viralizou na internet após revelar gravidez, que ela escondeu da família por cinco meses, durante o seu casamento.

O vídeo publicado por sua irmã, Stefany Martins, nas redes sociais mostra o momento em que ela fez a surpresa à família e já conta com mais de 560 mil visualizações.

O casamento aconteceu no último dia 2 de julho, em uma igreja do Bairro Boa Vista, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O vídeo também mostra o chá revelação de sua filha, chamada Ana Clara, que foi realizado durante a festa do casamento.

Ingrid diz que a ideia de esconder a gravidez foi dela e que, apesar de receoso, seu noivo — e agora marido — Welton Ivan Machado, logo topou. Originalmente, o casamento estava marcado para 2020, mas devido à pandemia da Covid-19, precisou ser adiado duas vezes.

Ingrid e Welton estão há 11 anos juntos e ela explica que, além de ser seu grande sonho, sua gravidez era algo esperado por toda a sua família. A mãe conta que a bebê Ana Clara será a primeira neta e bisneta de seus pais e avós.

Para a realizar a surpresa, ela acrescenta que dias antes pediu a permissão do padre para fazer a revelação da gravidez dentro da igreja durante a cerimônia.

No entanto, esconder uma gravidez de toda a família e amigos durante cinco meses não foi uma tarefa fácil. Ingrid revela que precisou, inclusive, fingir ter uma doença no fígado para justificar ter parado de beber e disfarçar os enjoos que constantemente sentia.

Ela explica que passou por diversos momentos complicados durante a gestação e que em alguns momentos seu noivo quis desistir do segredo, mas que, no fim, ele respeitou sua decisão de manter a gravidez em segredo.

Até o momento da revelação, a noiva conta que apenas ela, seu noivo, sua cunhada, que foi responsável por ajudá-la a organizar o chá revelação, a costureira do vestido e algumas pessoas da clínica onde ela estagia sabiam de sua gravidez.

Ingrid explica que, como é estudante de Medicina Veterinária, precisou revelar para as pessoas no local de trabalho, uma vez que, com a gravidez, não poderia acompanhar alguns dos procedimentos a serem realizados.

Ter que esconder a gestação também impediu que Ingrid e Welton comprassem os próprios itens de enxoval de Ana Clara. Segundo a noiva, até a realização da cerimônia e da festa, eles não tinham nenhum item de enxoval.