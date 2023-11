Noiva faz casamento em hospital para ter participação de mãe internada

Diante do estado de saúde da mãe, de 53 anos, o casal tomou a decisão de antecipar a cerimônia, originalmente planejada para dezembro

A realização do sonho da pedagoga Bruna Karoline Viana, de 23 anos, foi concretizada na última segunda-feira (13), quando sua mãe, atualmente internada em um hospital particular de Macapá, pôde estar presente em seu casamento.

O noivo prontamente concordou com a ideia, e juntos, buscaram apoio do setor de assistência social do hospital. Orientados a redigir uma carta formalizando o pedido, obtiveram a aprovação para realizar o casamento nas instalações da unidade de saúde.

O cartório também foi notificado e deu seu consentimento para que o matrimônio fosse celebrado.