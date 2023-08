Noiva descobre traição um dia antes do casamento e revela no altar

A noite pré-casamento, Casey celebrava a ocasião com suas amigas em um quarto de hotel, quando seu celular interrompeu a alegria

Era um momento de pura empolgação para Casey, prestes a unir sua vida à de seu noivo após seis anos juntos. Acreditava firmemente ter encontrado sua alma gêmea. No entanto, um turbilhão de emoções a atingiu na véspera da cerimônia, quando uma mensagem anônima chegou, alterando completamente o rumo de sua história de amor.

A noite pré-casamento, Casey celebrava a ocasião com suas amigas em um quarto de hotel, quando seu celular interrompeu a alegria. Com esperanças de que fossem votos de felicidades, ela desbloqueou o dispositivo, mas o que encontrou foi algo inesperado. Uma sucessão de mensagens e selfies do casal, algumas delas retratando momentos compartilhados nos últimos meses, incluindo dias recentes.

Entre as mensagens, conversas reveladoras sobre escapadelas de fim de semana e viagens juntos. Entretanto, o casamento estava iminente, e uma escolha se fazia necessária.

Pela manhã, Casey reuniu suas amigas e declarou sua decisão: seguiria adiante com a cerimônia, porém, confrontaria a situação. Seu plano era revelar a verdade diante de amigos e familiares reunidos.

“Não haverá casamento hoje”, ressoou sua voz no altar. “Parece que Alex não é quem eu pensava que fosse”.