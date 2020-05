Natimorto testa positivo para o novo coronavírus em Recife-PE

PUBLICIDADE 

Um natimorto do sexo masculino testou positivo para o novo coronavírus. O diagnóstico da mãe também foi positivo. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), nesta quinta-feira (28). É o primeiro caso desse tipo registrado no Estado. O óbito ocorreu no último dia 16, em uma unidade privada de Recife-PE.

Ainda não há informações conclusivas acerca da possibilidade de uma gestante infectada contaminar o feto, no entanto, a hipótese ainda é investigada no meio científico, em países como os Estados Unidos e a China.

Pernambuco também registrou o óbito de uma menina de um ano, em decorrência do novo coronavírus, nessa quinta-feira (28). Ao todo, foram registradas 13 mortes de bebês e crianças com idade entre 0 e 9 anos, além de 193 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) associada à Covid-19.