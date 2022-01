Mulheres são assaltadas e estupradas em parque de Londrina

De acordo com o que disseram à Polícia Militar (PM), elas estavam no parque conhecido como “Zerão” quando foram rendidas

No domingo, 9, duas mulheres foram assaltadas e estupradas por um homem em um parque de Londrina, região norte do Paraná. A polícia investiga o caso.

As mulheres foram encontradas enquanto andavam por uma rodovia em Sertanópolis, na mesma região. De acordo com o que disseram à Polícia Militar (PM), elas estavam no parque conhecido como “Zerão” quando foram rendidas.

Segundo as vítimas, o homem deu voz de assalto e em seguida as forçou a entrarem em um carro que pertencia a uma das vítimas. O suspeito mandou que fossem até uma estrada rural de Sertanópolis.

De acordo com a PM, o homem, violentou as duas mulheres após chegar ao local indicado. Além disso, o suspeito as agrediu. Depois do crime, ele entrou no carro de uma das vítimas e fugiu.

O carro foi encontrado abandonado em uma estrada rural.

A Polícia Civil investiga o crime.