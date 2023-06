Mulher viraliza ao contar como descobriu câncer

Com mais de 88.000 seguidores no TikTok, Mahon tem documentado sua jornada contra o câncer, compartilhando os desafios e aprendizados ao longo do caminho

Bri Mahon, uma mulher de 31 anos residente em Newport Beach, Califórnia, ganhou destaque nas redes sociais ao relatar sua descoberta de um câncer de intestino em estágio 3, também conhecido como câncer colorretal. Inicialmente, ela atribuiu os sintomas que estava sentindo à síndrome do intestino irritável (SII) e ao estresse. Leia também Jair Bolsonaro, o polêmico ex-presidente que virou alvo da Justiça

Apesar de ter realizado exames de sangue, os resultados não mostraram alterações significativas. No entanto, Mahon continuava enfrentando inchaço abdominal, irritação e fadiga persistentes. Após o nascimento prematuro de seus filhos gêmeos, que vieram ao mundo com 23 semanas de gestação, Mahon começou a notar a presença de sangue nas fezes. Inicialmente, ela associou isso à combinação de hemorroidas da gravidez e sintomas da SII. À medida que o tempo passava, a presença de sangue nas fezes tornou-se mais frequente e Mahon ficou ainda mais preocupada quando a cor do sangue mudou de vermelho para vermelho escuro. Além disso, ela sentia a necessidade de ir ao banheiro com mais frequência. Diante desses sintomas preocupantes, Mahon decidiu procurar um especialista e foi submetida a uma colonoscopia, um exame utilizado para detectar alterações, como tecidos inflamados, pólipos ou câncer, no intestino grosso (cólon) e no reto. Os pólipos são pequenas lesões que podem surgir na parede interna do intestino. Após a realização do exame, Mahon iniciou o primeiro ciclo de quimioterapia e radioterapia há pouco mais de uma semana. Assim que o tratamento for concluído, ela passará por uma cirurgia para remover a parte restante do tumor. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A história de Bri Mahon serve como um lembrete importante da importância de estar atento aos sintomas e procurar ajuda médica quando necessário. Ela espera que, ao compartilhar sua jornada nas redes sociais, possa conscientizar e inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. A luta contra o câncer de intestino de Bri Mahon é um exemplo de coragem e determinação, e ela continua a encorajar seus seguidores a cuidarem de sua saúde e a não subestimarem os sinais que seus corpos podem estar enviando.