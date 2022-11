Mulher viaja para encontro e é esquartejada

O encontro foi marcado após alguns meses de namoro virtual. O homem, se apresentou como Juan Pablo Jesús Villafuert, de 37 anos

Mexicana de 51 anos, Blanca Arellano realizou um sonho e viajou mais de 4.000 quilômetros do México até Lima, capital do Peru, para conhecer um homem que encontrou nas redes sociais. No entanto, a mulher foi sequestrada, morta e teve seus órgãos arrancados. Seu corpo foi encontrado na praia da cidade costeira de Huacho.

O encontro foi marcado após alguns meses de namoro virtual. O homem, se apresentou como Juan Pablo Jesús Villafuert, de 37 anos. Em julho, Blanca decidiu fazer a viagem, encontrou com o rapaz e entrou em contato com sua família. Em conversas, ela revelou estar apaixonada.

Em seu último contato por vídeo com a sobrinha, Karla Arellano, Blanca afirmou que estava tudo bem, comentando apenas que “passou nos testes de relacionamento pessoal”. Semanas depois, porém, a falta de resposta aos contatos da família levou Karla a buscar ajuda nas redes sociais.

“Nunca pensei que estaria nessa situação, mas hoje peço seu apoio para divulgar esse post e encontrar uma das pessoas mais queridas e importantes da minha vida. Minha tia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez desapareceu na segunda-feira 07 de novembro no Peru. Tememos por sua vida”, disse Karla no comunicado.

Jamás creí estar en esta situación, hoy pido apoyo y difusión para localizar a una de las personas más amadas e importantes de mi vida. Mi tía Blanca Olivia Arellano Gutiérrez desapareció el día Lunes 07 de Noviembre en Peru, ella de origen Mexicano, tememos por su vida+ pic.twitter.com/4aHRuv0zAW — Karla Arellano (@itskararellano) November 12, 2022

A jovem decidiu então entrar em contato com Villafuerte, a única pessoa com quem a família de Blanca mantinha contato. Ele disse que o casal estava separado e ele viajou de volta para o México.

“Decidi entrar em contato com Juan porque ele era o único contato que tinha neste país e então nosso medo começou”, escreveu ele em um post após o desaparecimento de sua tia. “Ele está bem?”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem, que é estudante de medicina, disse que parou de falar com Blanca “há muitos dias” e que ela lhe disse que estava pegando um avião de volta para o México. Villafuerte também disse que o relacionamento teria terminado porque “não pude dar a ela a vida que ela queria”.

Villafuerte disse à jovem que não poderia mais ajudar a família a encontrar Blanca, alegando que “não sabia de mais nada” e disse isso “com tristeza”.

Logo depois, as autoridades peruanas iniciaram uma investigação sobre o paradeiro da mulher depois que as postagens de sua sobrinha causaram um grande impacto nas redes sociais. Em 10 de novembro, um dedo quebrado com um anel de prata ainda preso foi encontrado na praia da região.

Embora as pontas dos dedos estivessem cortadas, a família conseguiu identificar um anel de prata que Blanca possuía, segundo os investigadores. Nos dias seguintes, outras descobertas foram feitas na mesma praia de Huacho, incluindo uma cabeça sem rosto, braço e corpo com todos os órgãos internos aparentemente arrancados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde então, um mandado de prisão foi emitido para Villafuerte, apontado como o principal suspeito na investigação do assassinato de Blanca.

Juan Pablo Villafuerte foi preso sob a acusação de tráfico de órgãos humanos, disse o ministro da Justiça do Peru em entrevista coletiva na segunda-feira, informou o Notícias Latina.

Logo depois, descobriu-se que Villafuerte começou a postar vídeos em sua conta TikTok logo após o desaparecimento de Blanca. As publicações descreviam como ele dissecava órgãos humanos, incluindo o pâncreas e o cérebro.

De acordo com o El Pais, quando os investigadores revistaram a casa do suspeito, encontraram evidências de respingos de sangue por toda a residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não temos palavras para expressar o que estamos passando”, postou a sobrinha Karla. “Minha tia era uma pessoa gentil, calorosa, brilhante, inteligente, dedicada e amorosa e deve ser lembrada como tal.”