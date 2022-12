Mulher vai cobrar pensão dos filhos e acaba agredida com cabo de vassoura

Em razão das agressões, ela pediu medidas protetivas contra ele

Uma mulher de 32 anos foi cobrar o ex-marido dos pagamentos atrasados da pensão dos dois filhos que tiveram juntos, um adolescente de 16 anos e uma menina de 9, e acabou sendo agredida com um cabo de vassoura por ele.

A agressão, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, ocorreu por volta das 0h30 deste domingo (4), na aldeia Jaguapiru, em Dourados.

A vítima disse que decidiu ir até a casa do ex-marido cobrá-lo. Mas que no local acabou sendo xingada pela atual companheira dele. Revidou também com ofensas verbais e acabou sendo agredida com um cabo de vassoura pelo homem.

O suspeito, conforme relato da vítima a polícia, a atingiu nas costas e no braço. Em razão das agressões, ela pediu medidas protetivas contra ele.

O caso foi registrado como violência doméstica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac).