Mulher vai a hospital dar à luz e sai com mão amputada

Em outubro do ano passado, uma mulher, de 24 anos, deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro para dar à luz ao filho, mas acabou tendo a mão e o punho esquerdo amputados. A família da vítima conta que não sabe o que aconteceu e cobra respostas.

“Para mim, está sendo um recomeço. Porque eu estou me refazendo. Eu tive a minha mão por 24 anos. Fui apenas ganhar um bebê e voltar sem ela, para mim, foi um pouco estranho. Para qualquer pessoa”, conta a mulher, que não quis ser identificada, ao G1.

Segundo a vítima, ela deu entrada no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá, na Zona Oeste do RJ, no dia 9 de outubro. Porém, o bebê nasceu apenas no dia seguinte e, após o parto, ela teria tido uma hemorragia.

Com isso, os médicos do hospital criaram um acesso venoso na mão esquerda da mulher para introduzir uma medicação. Porém, durante o procedimento, a vítima conta que sentiu muita dor e incômodo no local.

Rapidamente, a mão da jovem começou a ficar roxa e inchada e o estado de saúde dela se agravando. Nesse momento, ela foi transferida para outro hospital da mesma rede, em São Gonçalo.

Três dias depois, a família da moça recebeu a notícia de que ela estaria correndo risco de vida e que precisaria amputar o membro.

Ao G1, o hospital lamentou o ocorrido e afirmou estar apurando o caso.