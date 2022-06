Mulher trans é encontrada morta e amarrada em cima da cama no DF

Na noite dessa quarta-feira, 22, o corpo de uma mulher transexual foi localizado pela PCDF em Vila Nova, em São Sebastião

Na noite dessa quarta-feira, 22, o corpo de uma mulher transexual foi localizado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na Rua 49 da Vila Nova, em São Sebastião.

A porta da casa da vítima estava destrancada, e a polícia a encontrou morta e amarrada em cima da cama.

A ocorrência é investigada pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) como latrocínio (roubo com morte), pois o Honda HR-V da mulher não estava no local do crime.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acionamento ocorreu após amigas sentirem a falta dela e decidirem ir até à residência para encontrá-la.

Os policiais foram acionados por volta das 21h.